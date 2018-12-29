На Ставрополье осудили членов международной банды наркоторговцев

СЕГОДНЯ 19:17 2018-12-29T19:17:27+03:00

Они проведут в колонии долгие года

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На Ставрополье осудили участников международной банды, которые занимались поставкой и распространением в России наркотического средства героин. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в управлении ФСБ России по краю, Гаффоров Эмомиддин, Лашкарбеков Фирдавс и Варавина Екатерина ездили по разным городам страны и распространяли там наркотики с помощью "закладок".

За этими действиями силовики их и поймали в сентябре прошлого года.

В их квартире правоохранители нашли расфасованные 130 граммов героина. Суд приговорил обвиняемых к длительным срокам заключения. Гаффоров проведет в колонии 7 лет, Лашкарбеков - 9 лет, а Варавина - 5 лет.