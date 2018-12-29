На Ставрополье работница морга обокрала труп и поплатилась

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-29T15:52:38+03:00

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Уборщица морга Апанасенковской райбольницы обокрала труп, но была поймана полицейскими. Суд признал вину женщины и приговорил её к условному сроку.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Апанасенковского районного суда, уборщица совершила преступление в августе. Увидев красивые золотые украшения на трупе, женщина не удержалась и украла драгоценности, ценой 10 тысяч рублей.

Через некоторое время женщина явилась с повинной и возместила сумму ущерба. Учитывая эти факты, воровке назначили условное наказание сроком на 8 месяцев.