2018-12-29T15:52:38+03:00
Происшествия

На Ставрополье работница морга обокрала труп и поплатилась

Воровку поймали полицейские
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Уборщица похитила золото струпаУборщица похитила золото струпаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Уборщица морга Апанасенковской райбольницы обокрала труп, но была поймана полицейскими. Суд признал вину женщины и приговорил её к условному сроку.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Апанасенковского районного суда, уборщица совершила преступление в августе. Увидев красивые золотые украшения на трупе, женщина не удержалась и украла драгоценности, ценой 10 тысяч рублей.

Через некоторое время женщина явилась с повинной и возместила сумму ущерба. Учитывая эти факты, воровке назначили условное наказание сроком на 8 месяцев.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курорты КМВ может связать велодорожка
В Карачаево-Черкесии накрыли группировку наркодилеров
Пять тысяч ессентукских школьников получили подарки от губернатора Ставрополья
Дед Мороз на санях катался по Ставропольской психиатрической больнице
Власти Ессентуков проинспектировали предновогодний город
На Ставрополье офицеры полиции прощали преступления за взятки
География добра «Третьего Рима» расширяется
Новый год в Ессентуках будут транслировать на всю Россию
В Ингушетии двое полицейских обманули государство на 4 миллиона и поплатились
На Ставрополье водитель Mercedes погиб врезавшись в фуру
Синоптики: новогодняя ночь в Ставрополе будет морозной и снежной
Воронежский суд посадил лихача из Дагестана за гибель семьи в ДТП
В Ставрополе водитель троллейбуса сбил женщину
На Ставрополе 22 водителя маршруток лишены прав за пьяное вождение
На Кремлевскую елку в Москве пригласили 6 ставропольцев