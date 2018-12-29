2018-12-29T17:35:21+03:00
Общество

Курорты КМВ может связать велодорожка

Каждый может внести свои предложения по проекту
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Железноводска выступили в поддержку инициативы о создании велосипедной дорожки, которая должна связать три самых крупных города на КМВ. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, проект подразумевает, что "Кавминводская велодорожка" пройдет через Железноводск, Лермонтов и Минеральные Воды, огибая гору Бештау.

Кстати, все желающие могут до 13 января будущего года внести свои предложения по поводу велодорожки, что пойдет только на пользу масштабному проекту.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Карачаево-Черкесии накрыли группировку наркодилеров
Пять тысяч ессентукских школьников получили подарки от губернатора Ставрополья
На Ставрополье работница морга обокрала труп и поплатилась
Дед Мороз на санях катался по Ставропольской психиатрической больнице
Власти Ессентуков проинспектировали предновогодний город
На Ставрополье офицеры полиции прощали преступления за взятки
География добра «Третьего Рима» расширяется
Новый год в Ессентуках будут транслировать на всю Россию
В Ингушетии двое полицейских обманули государство на 4 миллиона и поплатились
На Ставрополье водитель Mercedes погиб врезавшись в фуру
Синоптики: новогодняя ночь в Ставрополе будет морозной и снежной
Воронежский суд посадил лихача из Дагестана за гибель семьи в ДТП
В Ставрополе водитель троллейбуса сбил женщину
На Ставрополе 22 водителя маршруток лишены прав за пьяное вождение
На Кремлевскую елку в Москве пригласили 6 ставропольцев