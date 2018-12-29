Курорты КМВ может связать велодорожка
Каждый может внести свои предложения по проекту
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Жители Железноводска выступили в поддержку инициативы о создании велосипедной дорожки, которая должна связать три самых крупных города на КМВ. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, проект подразумевает, что "Кавминводская велодорожка" пройдет через Железноводск, Лермонтов и Минеральные Воды, огибая гору Бештау.
Кстати, все желающие могут до 13 января будущего года внести свои предложения по поводу велодорожки, что пойдет только на пользу масштабному проекту.
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