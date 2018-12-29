Вдова из Дагестана 6 лет обманом получала двойную пенсию

СЕГОДНЯ 18:23 2018-12-29T18:23:15+03:00

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Жительница Дагестана попала под суд за обман с начислением пенсии по утери кормильца троих детей. Вдова не сказала местным чиновникам, что в другом регионе ей начисляют субсидии, и 6 лет получала выплаты еще и из казны Дагестана.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе", в пресс-службе прокуратуры республики, таким образом мошенница с 2010 по 2016 года заработала на обмане 1,6 млн рублей.

- Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 10 тысяч рублей, - сказали в ведомстве. - Добровольно она возместила причиненный ущерб в размере 186 тысяч рублей. Оставшуюся сумму ущерба в 1,4 млн рублей взыскали с осужденной судом по иску прокуратуры района.