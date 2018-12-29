2018-12-29T15:31:20+03:00
Общество

Пять тысяч ессентукских школьников получили подарки от губернатора Ставрополья

В городе прошла праздничная ёлка главы региона
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Фото: пресс-служба администрации ЕссентуковФото: пресс-служба администрации Ессентуков
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Дедом Морозом для Ессентукских школьников стал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Дети получили ценные подарки от главы региона.

Торжественная церемония состоялась в четверг 28 декабря в Ессентуках в самом крупном на КМВ концертном зале им.Шаляпина. Здесь собралось почти 2000 малышей, полный зрительный зал. Юные театралы приехали на представление организованно автобусами в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции.

Благотворительная ёлка главы по традиции проводится для первоклассников, детей-инвалидов и малообеспеченных семей. «Метелица» окунула ребят в волшебную сказочную страну, где добро побеждает зло, а вера в чудо помогает сбыться самым сокровенным желаниям.

Помимо яркого театрализованного шоу, ессентукских дети получили сладкие подарки. Не остались без внимания и малыши, вынужденные находиться в городском стационаре. Всего «курортные» новогодние подарки получио больше 6 тысяч детей.

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