2018-12-29T16:56:18+03:00
Происшествия

В Карачаево-Черкесии накрыли группировку наркодилеров

Они по-крупному сбывали героин в республике и на Ставрополье
Евгения СОКОРЕВА
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В Карачаево-Черкесии отправили на скамью подсудимых наркодилеров из преступной группировки под руководством жителя Санкт-Петербурга. Следователи говорят, что 27-летний парень из Северной столицы собрал единомышленников ради быстрого обогащения и стал торговать героином.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, промышляли они недолго - с сентября по ноябрь 2017 года. ОПГ сбывали наркотик в особо крупном размере в КЧР и на Ставрополье.

- Распространение наркотиков происходило дистанционным способом через тайники-"закладки" после оплаты потребителями полученного товара через электронную платежную систему в сети "Интернет", - сказали в ведомстве. - В ноябре 2017 года в результате оперативных мероприятий правоохранительных органов преступная деятельность сообщников была пресечена, из незаконного оборота изъято 207, 445 гр героина.

Дело с обвинительным заключением отправили в Черкесский городской суд.

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