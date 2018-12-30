2018-12-30T09:31:57+03:00
Происшествия

На Ставрополье водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Авария произошла недалеко от Черкесска
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 декабря около девяти часов вечера на Ставрополье произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, на первом километре трассы "Подъезд к городу Черкесску" неустановленнй водитель сбил 50-летнего мужчина, который без цели находился на проезжей части.

В результате столкновения пешеход скончался на месте аварии, а владелец авто поспешил уехать. Полицейским удалось найти синий "Митсубиши Лансер" с характерными следами ДТП. Сейчас они выясняют, кто был за рулем машины в момент происшествия.

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставрополе появится еще один светомузыкальный фонтан
Ставропольчанка нечаянно сдала возлюбленного полиции
На Ставрополье осудили членов международной банды наркоторговцев
Вдова из Дагестана 6 лет обманом получала двойную пенсию
Курорты КМВ может связать велодорожка
В Карачаево-Черкесии накрыли группировку наркодилеров
Пять тысяч ессентукских школьников получили подарки от губернатора Ставрополья
На Ставрополье работница морга обокрала труп и поплатилась
Дед Мороз на санях катался по Ставропольской психиатрической больнице
Власти Ессентуков проинспектировали предновогодний город
На Ставрополье офицеры полиции прощали преступления за взятки
География добра «Третьего Рима» расширяется
Новый год в Ессентуках будут транслировать на всю Россию
В Ингушетии двое полицейских обманули государство на 4 миллиона и поплатились
На Ставрополье водитель Mercedes погиб врезавшись в фуру
Синоптики: новогодняя ночь в Ставрополе будет морозной и снежной
Воронежский суд посадил лихача из Дагестана за гибель семьи в ДТП
В Ставрополе водитель троллейбуса сбил женщину
На Ставрополе 22 водителя маршруток лишены прав за пьяное вождение
На Кремлевскую елку в Москве пригласили 6 ставропольцев