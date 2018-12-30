На Ставрополье водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-30T09:31:57+03:00

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29 декабря около девяти часов вечера на Ставрополье произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, на первом километре трассы "Подъезд к городу Черкесску" неустановленнй водитель сбил 50-летнего мужчина, который без цели находился на проезжей части.

В результате столкновения пешеход скончался на месте аварии, а владелец авто поспешил уехать. Полицейским удалось найти синий "Митсубиши Лансер" с характерными следами ДТП. Сейчас они выясняют, кто был за рулем машины в момент происшествия.