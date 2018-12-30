2018-12-30T10:13:18+03:00
Происшествия

Ставропольчанка нечаянно сдала возлюбленного полиции

Мужчина находился в федеральном розыске
Алена БЕЛЯЕВА
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Ставропольчанка нечаянно сдала полицейским своего возлюбленного, который находился в федеральном розыске. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ГУ МВД, сотрудники правоохранительных органов подозревали мужчину в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью, когда ему удалось скрыться.

Он благополучно жил на хуторе Базовом, пока не напился и не поссорился с сожительницей. Женщина не стала долго думать и позвонила в полицию. Буйного мужчину увезли в отдел, где и вскрылось, что он находится в федеральном розыске.

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