2018-12-30T11:46:47+03:00
Общество

В Ставрополе появится еще один светомузыкальный фонтан

Алена БЕЛЯЕВА
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В канун новогодней ночи жителям Ставрополя сделают еще один красочный подарок. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации краевого центра, на Крепостной горе.появится новый арт-объект - яркий и красивый светомузыкальный фонтан.

Размеры нового украшения центра города - 20 метров в диаметре и почти 10 метров в высоту. Уже сейчас инсталляцию, которую привезли из Санкт-Петербурга, устанавливают мастера.

Работать фонтан каждый день с наступлением вечера и ночью.

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