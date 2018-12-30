В Ставрополе появится еще один светомузыкальный фонтан
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В канун новогодней ночи жителям Ставрополя сделают еще один красочный подарок. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации краевого центра, на Крепостной горе.появится новый арт-объект - яркий и красивый светомузыкальный фонтан.
Размеры нового украшения центра города - 20 метров в диаметре и почти 10 метров в высоту. Уже сейчас инсталляцию, которую привезли из Санкт-Петербурга, устанавливают мастера.
Работать фонтан каждый день с наступлением вечера и ночью.
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