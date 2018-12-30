2018-12-30T13:56:16+03:00
Общество

Торговцев опасной пиротехникой поймали в Железноводске

Хлопушки и фейерверки были изъяты
Алена БЕЛЯЕВА
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В Железноводске перед Новым годом активизировались торговцы опасной пиротехникой. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города, специалисты ведомства провели рейд и обнаружили две точки нелегальной торговли фейерверками, бенгальскими огнями и хлопушками.

У продавцов не было разрешения на торговлю и документов на товар. В итоге, пиротехнику у них изъяли и выписали штраф за незаконную торговлю контрафактом.

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