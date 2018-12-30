2018-12-30T15:01:04+03:00
Общество

В Дагестане построят спорткомплекс имени Хабиба Нурмагомедова

Современный центр появится в Каспийске
Алена БЕЛЯЕВА
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В следующем году в дагестанском Каспийске начнется строительство нового спортивного комплекса имени Хабиба Нурмагомедова. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в городской администрации, в центре планируется расположить три больших зала для тренировок, СПА зону, раздевалки, душевые, кафе и гардеробную. Найдется место и для ледового катка.

Масштабный проект обсудили при личной встрече чемпион UFC и мэр города Магомед Абдулаев. По мнению спортсмена, Каспийск идеально подходит для строительства, ведь здесь были воспитаны десятки поколений именитых спортсменов.

Кстати, планируется, что спорткомплекс будет построен на прибрежной территории по улице Халилова.

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