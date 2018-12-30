2018-12-30T16:18:26+03:00
Общество

Кадыров рассказал о спасении 30 российских детей из тюрем Ирака

Самолет с ними уже летит домой
Алена БЕЛЯЕВА
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Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм рассказал о спасении еще тридцати детей из тюрем Ирака. По словам политика, работа по возвращению маленьких россиян домой не останавливается ни на минуту и будет завершена лишь тогда, когда все они не покинут страну.

- Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту тридцать детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребёнка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы, - написал Рамзан Кадыров.

Он также отметил, что работа по решению проблемы возвращения российских детей на Родину ведется по поручению Владимира Путина.

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