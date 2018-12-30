2018-12-30T18:17:34+03:00
Происшествия

Силовиков осудили за мошенничество в Ингушетии

Двоих мужчин приговорили к условным срокам
Алена БЕЛЯЕВА
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В Ингушетии вынесли приговор двум силовикам, которые обвинялись в мошенничество при получении выплат. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по республике, один из сотрудников праоохранительных органов в документах на получение жилья указал пятерых детей, хотя на деле не был многодетным отцом. Благодаря липоым документам, он стал обладателем квартиры стоимостью в три миллиона рублей.

Другой силовик тоже хотел получить жилье, но забыл указать, что у его супруги уже есть квартира. И ему выдали жилищный сертификат почти на 2,5 миллиона рублей.

Суд приговорил мошенников к условному наказанию сроком на четыре и три года.

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