2018-12-30T22:14:49+03:00
Общество

В ближайшее время в дома жителей Чечни вернется электричество

Причиной аварии стало повреждение ввода трансформатора
Алена БЕЛЯЕВА
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Почти 100 тысяч жителей Чечни остались без света 30 декабря, но, благодаря слаженной работе энергетиков, большинство из них не провели предпраздничный вечер в темноте. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в АО "Чеченэнерго", сейчас планируется восстановить электроснабжение потребителей части Ачхой-Мартановского и Сунженского районов, которые еще остаются обесточенными, уже к половине одиннадцатого вечера.

Напомним, свет в домах жителей республики пропал в 15:36. Именно в это время были обесточены питающий центр 110 кВ "Самашки", подстанции 35 кВ "Катыр-Юрт", "Ассиновская", "Ачхой-Мартан" и 367 трансформаторных подстанций.

Уже через час в большую часть населенных пунктов вернулась электроэнергия. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы полностью устранить все последствия аварии.

Согласно имеющимся данным, причиной отключения стало повреждение ввода трансформатора на подстанции "Самашки" и обрыв ошиновки.

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