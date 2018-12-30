В Ессентуках "моржи" устроили предновогодний заплыв

СЕГОДНЯ 22:31 2018-12-30T22:31:22+03:00

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Ессентукские "моржи" устроили новогодний заплыв. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города-курорта, праздник здоровья прошел на местном озере в канун новогоднего праздника. Более полусотни активистов здорового образа жизни окунулись в ледяную воду.

Этот ритуал "моржи" соблюдают более 10 лет. Примечательно, что сегодня температура воды была всего один градус, но ее спортсмены считают достаточно комфортной для зимнего заплыва.

После праздничного погружения торжество переместилось на берег. Чай на костре, обмен подарками и пожелания на Новый год. Реализовать намеченные планы ессентукские "моржи" готовы уже в начале января.