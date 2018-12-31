В Нальчике спасли четырёх человек во время пожара, трое из них — дети

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-31T09:51:09+03:00

Они попали в республиканскую больницу с отравлением продуктами горения

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Ранним утром в одной из многоэтажек Нальчика произошёл пожар. В охваченной огнём квартире было четыре человека, экстренные службы успели спасти всех.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии, возгорание произошло около 4:05 по московскому времени. ЧП произошло на улице Гагарина, в многоэтажке. Когда пожарные прибыли на место, оказалось, что огонь запер в квартире четырёх человек.

Экстренные службы успели моментально среагировать и спасли всех. Четыре человека, трое из которых — дети, получили серёзные отравления угарным газом. Последней пострадавшей стала 21-летняя девушка. Их госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

— Пожар полностью потушен, его площадь составила 50 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются, — говорится в сообщении пресс-службы.