В Ставрополе автобус попал в забавное ДТП

СЕГОДНЯ 10:42 2018-12-31T10:42:01+03:00

«ПАЗик» застрял в текстурах на Нижнем рынке Фото: Социальные сети

Местные жители шутят, что «ПАЗик» «застрял в текстурах»

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе маршрутный «ПАЗик» попал в забавную аварию. Автобус глубоко застрял в грязи под странным углом и попал под град шуток местных острословов.

Автобус №15 попал в необычное ДТП. «ПАЗик» съехал с дороги на проспекте Карла Маркса, напротив Нижнего рынка. Причины, по которым водителю захотелось покататься по обочине неизвестны. Однако, по мнению местных жителей, авария вызывает улыбку.

Самой популярной шуткой была ассоциация с компьютерными играми. «Автобус застрял в текстурах. Памагити!*» — шутят ставропольцы в соцсетях.

*Орфография и пунктуация автора сохранены