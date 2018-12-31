В Ставрополе автобус попал в забавное ДТП
В Ставрополе маршрутный «ПАЗик» попал в забавную аварию. Автобус глубоко застрял в грязи под странным углом и попал под град шуток местных острословов.
Автобус №15 попал в необычное ДТП. «ПАЗик» съехал с дороги на проспекте Карла Маркса, напротив Нижнего рынка. Причины, по которым водителю захотелось покататься по обочине неизвестны. Однако, по мнению местных жителей, авария вызывает улыбку.
Самой популярной шуткой была ассоциация с компьютерными играми. «Автобус застрял в текстурах. Памагити!*» — шутят ставропольцы в соцсетях.
*Орфография и пунктуация автора сохранены
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