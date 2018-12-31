2018-12-31T10:42:01+03:00
Происшествия

В Ставрополе автобус попал в забавное ДТП

Местные жители шутят, что «ПАЗик» «застрял в текстурах»
Андрей ЗОБОВ
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«ПАЗик» застрял в текстурах на Нижнем рынке«ПАЗик» застрял в текстурах на Нижнем рынкеФото: Социальные сети
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В Ставрополе маршрутный «ПАЗик» попал в забавную аварию. Автобус глубоко застрял в грязи под странным углом и попал под град шуток местных острословов.

Автобус №15 попал в необычное ДТП. «ПАЗик» съехал с дороги на проспекте Карла Маркса, напротив Нижнего рынка. Причины, по которым водителю захотелось покататься по обочине неизвестны. Однако, по мнению местных жителей, авария вызывает улыбку.

Самой популярной шуткой была ассоциация с компьютерными играми. «Автобус застрял в текстурах. Памагити!*» — шутят ставропольцы в соцсетях.

*Орфография и пунктуация автора сохранены

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