Общественный транспорт в Ставрополе будет работать всю Новогоднюю ночь
До полуночи будут ездить маршрутки, после — только троллейбусы
После боя Курантов на улицах останутся только троллейбусыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Общественный транспорт: автобусы, маршрутки и троллейбусы будут работать в Ставрополе в Новогоднюю ночь. На маршруты выйдут 869 машин.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе муниципалитета краевой столицы, автобусы и маршрутки будут работать ровно до полуночи. Однако и после боя Курантов можно будет покататься не только на такси — по Ставрополю всю ночь будут ездить троллейбусы.
А уже в 6:00 1 января на маршруты вернётся часть других машин — 376 транспортных средств.
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