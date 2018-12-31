В Дагестане после обрушения моста восстановили железную дорогу
В дагестанском Буйнакске спасатели и рабочие минтранса устранили часть последствий после обрушения моста. Движение по железнодорожным путям восстановлено.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального минтранса, работы велись в дневное и ночное время. Над восстановлением движения и расчисткой завалов работала команда из 56–60 человек.
В главном управлении МЧС Дагестана подчернули, что к работе были также привлечены спасатели. Рабочим помогали 13 сотрудников экстренных служб и 3 спецмашины.
Напомним, что мост над железнодорожным перегоном в Буйнакске обрушился 25 декабря. Три человека получили различные травмы, один из них — тяжёлые. Сечас пострадавшие находятся под опекой врачей. Сам момент обрушения попал на видео.
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