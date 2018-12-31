В КЧР экстремал прыгнул в сугроб с вышки и попал на видео

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-31T14:28:12+03:00

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В Карачаево-Черкесии неизвестный экстремал отметил начало новогодних каникул прыжком в сугроб. Видео набрало огромную популярность в интернете.

Ролик появился в местных и всероссийских группах в соцсетях и стал вирусным. Люди отметили смелость парня и прекрасное новогоднее настроение, которое подарило им короткое видео. Многие даже пообещали, что вместо или вместе с алкоголем в новогоднюю ночь обязательно попробуют повторить подвиг главного героя. Только, вероятнее всего, без вышки.

Сам автор видео, несмотря на большую высоту, ничего не повредил и даже не подхватил насморк.