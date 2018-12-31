2018-12-31T16:04:59+03:00
Общество

Синоптики обещают жителям Ставрополья снегопад в новогоднюю ночь

Столбики термометров упадут до минусовых значений только поздним вечером
Андрей ЗОБОВ
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В Новогоднюю ночь ставропольцев порадует снегВ Новогоднюю ночь ставропольцев порадует снегФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новогодняя ночь на Ставрополье, несмотря на все обещания, не будет чрезчур снежной. Из-за потепления почти весь выпавший неделей раньше снег растаял, превратившись в бурое месиво. Несмотря на это, природа может приподнести жителям края подарок — по прогрозам в большинстве регионов края ожидается снегопад и минусовая температура.

При этом синоптики отмечают, что сильных осадков ждать не стоит. Да и температура будет падать ниже нуля лишь к вечеру. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в краевом Гидрометцентре, 31 декабря днём будет до +2, а по краю до +5 градусов, а ночью до -3 по краю.

При этом 1 января не будет ни холодно, ни снежно. Температура будет варьироваться от 0 до +2 в крайцентре и от 0 до тех же +5 в остальных районах Ставрополья.

Снега в новогоднюю ночь почти не будет. Фото: СГМЦ

Снега в новогоднюю ночь почти не будет. Фото: СГМЦ

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