Синоптики обещают жителям Ставрополья снегопад в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 15:59 2018-12-31T16:04:59+03:00

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Новогодняя ночь на Ставрополье, несмотря на все обещания, не будет чрезчур снежной. Из-за потепления почти весь выпавший неделей раньше снег растаял, превратившись в бурое месиво. Несмотря на это, природа может приподнести жителям края подарок — по прогрозам в большинстве регионов края ожидается снегопад и минусовая температура.

При этом синоптики отмечают, что сильных осадков ждать не стоит. Да и температура будет падать ниже нуля лишь к вечеру. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в краевом Гидрометцентре, 31 декабря днём будет до +2, а по краю до +5 градусов, а ночью до -3 по краю.

При этом 1 января не будет ни холодно, ни снежно. Температура будет варьироваться от 0 до +2 в крайцентре и от 0 до тех же +5 в остальных районах Ставрополья.