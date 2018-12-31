Адреса магазинов, работающих в Новогоднюю ночь в Ставрополе

СЕГОДНЯ 16:59 2018-12-31T17:07:28+03:00

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Адреса магазинов в Ставрополе, которые будут работать круглосуточно, всю Новогоднюю ночь опубликовала администрация краевого центра. В каждом из них можно будет приобрести необходимую еду и алкогольные напитки в праздник с 31 на 1 декабря.

В новогоднюю ночь в Ставрополе будут открыты более 30 круглосуточных магазинов. Вот их адреса:

Мини-маркет «Олеся» СГО ВОИ ул. Мира, 218, телефон для уточнения ассортимента: 23-28-27;

Магазин «Дарья» ООО «Дар» ул. Серова, 523б, телефон: 28-88-20;

Магазин «Дарья» ООО «Дар» ул. Серова, 480, телефон: 94-89-40;

Магазин «Эверест» ООО фирма «Аллегро» пр. Черняховского, 7, телефон: 24-39-38;

Магазин «Лагуна» ООО «Титул» ул. Голенева, 53, телефон: 29-67-63;

Магазин «Продукты» ИП Черенкова Я.Л. ул. Ленина, 318/2, телефон: 45-04-36;

Магазин «Продукты» ООО «Грант» ул. Ленина, 289, телефон: 35-06-07;

Магазин № 1 ООО «Оригинал» ул. Пушкина, 3, телефон: 75-09-29;

Супермаркет «Флагман» ООО «Флагман» ул. Булкина, 6, телефон: 29-66-90;

Магазин «Продукты» ИП Матвеева В.В. ул. Октябрьская, 235б, телефон: 38-62-60;

Гастроном «Чапаевский» ИП Болтенко Н.Г. пр. Чапаевский, 19г, телефон: 36-76-16;

Магазин «Заря» ИП Кукушкина Н.М. пер. Макарова, 12а, телефон: 39-50-45;

Магазин «Алиса» ООО «Брэк» ул. Октябрьская, 101а, телефон: 71-51-09;

Магазин «Продукты» ИП Черенкова Я.Л. ул. Ленина, 377, телефон: 56-23-53;

Магазин «24 продукты» ИП Хоружий А.В. ул. 50 лет ВЛКСМ, 58а, телефон: 73-80-03;

Магазин «Северный» ООО «Брэк» ул. Бруснева, 9а, телефон: 39-05-01;

Магазин «Север-Люкс» ООО «Брэк» ул. Юности, 28а, телефон: 39-55-56;

Магазин «Продукты» ООО ТПГ «Русь» ул. Пирогова, 68/4, телефон: 73-76-53;

Гастроном «Домашний» ООО «Ника» ул. 50 лет ВЛКСМ, 32а, телефон: 72-36-33;

Гастроном № 1 ООО «Эталон» ул. Тухачевского, 20/2, телефон: 76-25-26;

Магазин «Гурман» ООО «Легенда» ул. 50 лет ВЛКСМ, 24а, телефон: 73-44-24;

Магазин «Продукты» ООО «Эмилия» ул. Пирогова, 15, телефон: 73-84-00;

Магазин «Продукты» ИП Терзикян С. А. ул. Васильева, 12а, телефон: 38-72-05;

Гастроном 24 ИП Алферов А.И. ул. Тухачевского, 30/2, телефон: +7(961)471-39-25;

Гастроном № 1 ООО «Эталон» ул. Рогожникова, 17, телефон: 76-23-52;

Магазин «Фессалия» ИП Амбарян С. Р. ул. Ленина, 417/3, телефон: +7(999)378-77-70;

Магазин «Фессалия» ИП Амбарян С. Р. ул. Тухачевского, 21/1, телефон: +7(999)378-77-70;

Магазин «Фессалия» ИП Амбарян С. Р. ул. Тухачевского, 26/3, телефон: +7(999)378-77-70.