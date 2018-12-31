В Петербурге дагестанец подстрелил соседа из ружья из-за мелкой ссоры
В Санкт-Петербурге агрессивный дагестанец выстрелил в соседа из охотничьего ружья по мелкому поводу. Мужчину арестовали, и Новый год он встретит в участке.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ», инцидент произошёл в Калининском районе. Полиция узнала о нём благодаря бдительным соседям.
— Около половины четвёртого в районное отделение МВД поступил звонок. Жители дома по улице Замшина были обеспокоены странным хлопком, напоминающим выстрел. На место выехал наряд, который обнаружил двух сцепившихся молодых людей.
Пострадавшим оказался 24-летний парень. Мелкая бытовая ссора переросла в серьёзный конфликт. Оскорблённый уроженец дагестана не стал мешкать и схватился за ружьё. Итог: простреленная рука и задержание.
Теперь полиции предстоит выяснить причину ссоры между соседями. А стрелок встретит Новый год в отделении.
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