В Петербурге дагестанец подстрелил соседа из ружья из-за мелкой ссоры

СЕГОДНЯ 17:25 2018-12-31T17:31:26+03:00

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В Санкт-Петербурге агрессивный дагестанец выстрелил в соседа из охотничьего ружья по мелкому поводу. Мужчину арестовали, и Новый год он встретит в участке.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ», инцидент произошёл в Калининском районе. Полиция узнала о нём благодаря бдительным соседям.

— Около половины четвёртого в районное отделение МВД поступил звонок. Жители дома по улице Замшина были обеспокоены странным хлопком, напоминающим выстрел. На место выехал наряд, который обнаружил двух сцепившихся молодых людей.

Пострадавшим оказался 24-летний парень. Мелкая бытовая ссора переросла в серьёзный конфликт. Оскорблённый уроженец дагестана не стал мешкать и схватился за ружьё. Итог: простреленная рука и задержание.

Теперь полиции предстоит выяснить причину ссоры между соседями. А стрелок встретит Новый год в отделении.