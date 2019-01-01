2019-01-01T10:03:28+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья поздравил земляков с Новым годом

Глава региона опубликовал свои пожелания ставропольцам
Анна ИВЕРШИНЬ
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В полночь над главной ёлкой края загорелся салютВ полночь над главной ёлкой края загорелся салютФото: Анна ИВЕРШИНЬ
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил жителей региона с Новым 2019 годом. В опубликованном на официальном сайте обращении к землякам он оставил свои пожелания на предстоящие 12 месяцев.

- Пусть наступающий 2019-й бережно сохранит всё самое лучшее, оправдает надежды и мечты, подарит много счастливых и радостных дней. Пусть он будет временем новых свершений для каждой ставропольской семьи, родной земли и всей нашей Родины – России, - подчеркнул руководитель региона.

Владимир Владимиров также пожелал дарить своим близким в этот праздник не только подарки, но ещё душевное тепло, внимание и любовь.

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