Губернатор Ставрополья поздравил земляков с Новым годом

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:03:28+03:00

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил жителей региона с Новым 2019 годом. В опубликованном на официальном сайте обращении к землякам он оставил свои пожелания на предстоящие 12 месяцев.

- Пусть наступающий 2019-й бережно сохранит всё самое лучшее, оправдает надежды и мечты, подарит много счастливых и радостных дней. Пусть он будет временем новых свершений для каждой ставропольской семьи, родной земли и всей нашей Родины – России, - подчеркнул руководитель региона.

Владимир Владимиров также пожелал дарить своим близким в этот праздник не только подарки, но ещё душевное тепло, внимание и любовь.