Крупный пожар произошёл в новогоднюю ночь в Махачкале

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:04:08+03:00

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В новогоднюю ночь в Махачкале произошёл крупный пожар. ЧП случилось в столице Дагестана сразу после полуночи.

- В 00:15 поступила информация о том, что на улице Лаптиева, 61А, в здании, где расположена аптека, произошло возгорание мансарды. Огонь охватил площадь 70 квадратных метров, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

На месте происшествия работали пять пожарных расчётов. Огнеборцам удалось локализовать пожар в 00:40, ещё через 10 минут он был потушен, а полную ликвидацию горения зафиксировали в 01:10.

В результате возгорания никто не пострадал.