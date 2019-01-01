2019-01-01T15:59:26+03:00
Общество

Невинномысск обзавёлся новой коммунальной техникой

Анна ИВЕРШИНЬ
Поделиться:
..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Накануне Нового года Невинномысск получил новую коммунальную технику. Об этом в своём аккаунте в Instagram сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Перед большими новогодними праздниками город химиков получил подарок - парк коммунальной техники Невинномысска пополнился новыми машинами. Технику муниципалитету выдали по краевой программе развития ЖКХ и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Как отметил глава края, эта программа будет работать и в наступившем году. Коммунальную технику во всех городах, районах и городских округах региона будут обновлять регулярно.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24