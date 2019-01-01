Невинномысск обзавёлся новой коммунальной техникой

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:59:26+03:00

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Накануне Нового года Невинномысск получил новую коммунальную технику. Об этом в своём аккаунте в Instagram сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Перед большими новогодними праздниками город химиков получил подарок - парк коммунальной техники Невинномысска пополнился новыми машинами. Технику муниципалитету выдали по краевой программе развития ЖКХ и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Как отметил глава края, эта программа будет работать и в наступившем году. Коммунальную технику во всех городах, районах и городских округах региона будут обновлять регулярно.