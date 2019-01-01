Новая система по вывозу мусора начала работать по всему Ставрополью

1 Янв. 2019 2019-01-01T16:27:45+03:00

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В Ставропольском крае начал работу четвёртый региональный оператор по вывозу мусора. С 1 января 2019 года регион полностью перешёл на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая внедрялась в течение года.

В зону ответственности четвёртого регоператора ООО "Комбинат благоустройства", который приступил к работе с сегодняшнего дня, вошли Андроповский, Кочубеевский, Курский, Предгорный и Степновский районы, Кировский, Советский, Георгиевский и Минераловодский городские округа, а также города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск и Невинномысск.

В целом же Ставрополье разделено на четыре зоны ответственности регоператоров. В первой из них работает «Эко-Сити», во второй - ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», в третьей - ООО "Эко-строй".

Таким образом, работой регоператоров теперь охвачен весь край.