2019-01-01T16:27:45+03:00
Общество

Новая система по вывозу мусора начала работать по всему Ставрополью

Анна ИВЕРШИНЬ
Поделиться:
..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае начал работу четвёртый региональный оператор по вывозу мусора. С 1 января 2019 года регион полностью перешёл на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая внедрялась в течение года.

В зону ответственности четвёртого регоператора ООО "Комбинат благоустройства", который приступил к работе с сегодняшнего дня, вошли Андроповский, Кочубеевский, Курский, Предгорный и Степновский районы, Кировский, Советский, Георгиевский и Минераловодский городские округа, а также города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск и Невинномысск.

В целом же Ставрополье разделено на четыре зоны ответственности регоператоров. В первой из них работает «Эко-Сити», во второй - ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», в третьей - ООО "Эко-строй".

Таким образом, работой регоператоров теперь охвачен весь край.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24