2019-01-01T17:15:14+03:00
Происшествия

В североосетинском Беслане загорелся жилой дом

Анна ИВЕРШИНЬ
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Днём 1 января в Правобережном районе Северной Осетии загорелся жилой дом. Пожар начался около 13 часов на улице Степная, 14 в городе Беслане.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе главного управления МЧС по региону, на месте возгорания работали 12 пожарных. Огонь охватил жилые комнаты, мебель и крышу на площади 60 квадратных метров.

- Пожар был локализован в 13:31, ликвидирован - 14:05. Пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Напомним, минувшей ночью крупный пожар произошёл в Махачкале.

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