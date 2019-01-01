Глава края поздравил ставропольчанок, ставших мамами в первые часы 2019 года

1 Янв. 2019 2019-01-01T18:56:44+03:00

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил с рождением детей женщин, ставших мамами в первые часы 2019 года.

Глава региона навестил рожениц 1 января в акушерском корпусе 4-ой городской больницы. Здесь минувшей ночью на свет появились шестеро малышей: три мальчика и три девочки. Первой родилась одна из девочек - в 0 часов 5 минут. Все дети и мамы здоровы, роды прошли без осложнений.

- Пусть это долгожданное событие, которое открыло историю вашей семьи в Новом году, озарит ваш дом светом и теплом, принесёт счастье и уверенность в завтрашнем дне. Искренне желаю вам любви, терпения и только приятных волнений. А новым жителям нашего края – крепкого здоровья, светлого будущего, радости и успеха на большом жизненном пути, - пожелал Владимир Владимиров молодым мамам.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе главы края, губернатор преподнёс главным героиням первого дня 2019 года памятные подарки, а также поздравил коллектив родильного отделения больницы.