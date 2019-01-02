Петарда взорвалась в руках ставропольского школьника

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:24:15+03:00

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В Ставрополе 12-летний школьник серьезно пострадал от взрыва петарды. Как сообщают в социальных сетях, мальчик решил повеселиться за несколько часов до наступления Нового года. Ребенок поджег хлопушку, но не успел выбросить. Праздничная бомбочка взорвалась у него в руках.

В результате инцидента подросток получил рваную рану руки. Его доставили в местную больницу.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении полиции, по факту инцидента сотрудники ведомства проводят проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.