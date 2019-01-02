На Ставрополье полицейские поймали женщину с правами, распечатанными на принтере

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:18:45+03:00

Подозреваемая никогда не училась в автошколе

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На Ставрополье сотрудники полиции задержали женщину, которая полгода ездила на автомобиле с водительскими правами, которые были распечатаны на принтере. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой находилась 37-летняя местная жительница.

Женщина вручила гаишникам права, которые показались им поддельными. Экспертиза показала, что удостоверение является поддельным и было сделано с помощью струйного принтера.

Подозреваемая созналась, что никогда не училась в автошколе, а документ ей сделал малознакомый мужчина. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".

Сейчас силовики ищут мужчину, который изготовил подделку.