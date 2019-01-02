В Ессентуках прошла самая массовая новогодняя ночь
В Ессентуках встретили Новый год более 12 тысяч жителей всего края, которые выбрали для праздника именно этот город. Специально для гостей курорта и горожан была разработана насыщенная программа, которая никого не оставила равнодушным.
Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города-курорта, праздник стартовал еще в шесть вечера на Театральной площади - здесь все желающие смогли принять участие в двухчасовом танцевально-развлекательном марафоне.
Кроме того, был организован показ новогодних фильмов - "Морозко" и Карнавальной ночи", которые посмотрели несколько тысяч человек.
Ближе к полуночи площадь уже была заполнена до отказа. Здесь выступала ставропольская группа "Фокус бэнд", а потом ее сменил диджей Грув со своим двухчасовым сетом.
Перед боем курантов с большого экрана прозвучали новогодние поздравления Президента и губернатора края Владимира Владимирова. После этого небо над Ессентуками окрасилась яркими вспышками фейерверка, состоявшего из 2019 залпов.
С наступлением Нового года зажигательные танцы на площади продолжились.
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