В Ессентуках прошла самая массовая новогодняя ночь

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:20:23+03:00

В город на праздник приехало более 12 тысяч человек. Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

В город на праздник приехало более 12 тысяч человек

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В Ессентуках встретили Новый год более 12 тысяч жителей всего края, которые выбрали для праздника именно этот город. Специально для гостей курорта и горожан была разработана насыщенная программа, которая никого не оставила равнодушным.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города-курорта, праздник стартовал еще в шесть вечера на Театральной площади - здесь все желающие смогли принять участие в двухчасовом танцевально-развлекательном марафоне.

Кроме того, был организован показ новогодних фильмов - "Морозко" и Карнавальной ночи", которые посмотрели несколько тысяч человек.

Ближе к полуночи площадь уже была заполнена до отказа. Здесь выступала ставропольская группа "Фокус бэнд", а потом ее сменил диджей Грув со своим двухчасовым сетом.

Перед боем курантов с большого экрана прозвучали новогодние поздравления Президента и губернатора края Владимира Владимирова. После этого небо над Ессентуками окрасилась яркими вспышками фейерверка, состоявшего из 2019 залпов.

С наступлением Нового года зажигательные танцы на площади продолжились.