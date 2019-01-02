Тысячи людей в Дагестане остались без света

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:47:42+03:00

Изменить размер текста: A A

2 января отключилось электричество в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах Дагестана. Как сообщает Министерство энергетики страны, в результате аварии без света остались около 40 тысяч человек.

Электричество пропало незадолго до трех часов ночи. Через два часа ремонтникам удалось частично восстановить подачу электроэнергии. Но до сих пор несколько тысяч человек в минусовую погоду сидят вв своих домах без света и тепла.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.