В новогоднюю полночь в Ессентуках родился мальчик

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:55:05+03:00

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В новогоднюю ночь в Ессентуках появился на свет один ребенок. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, радостное событие произошло в семье местных жителей по фамилии Киримян.

Мама родила малыша весом 2,6 килограмма в полночь. Мальчик появился на свет здоровым. Сейчас и мама, и сын чувствуют себя хорошо.

С поздравлениями в роддом пришли не только родственники Киримян, но и исполняющий обязанности главы города Евгений Герасимов. Он поздравил семью с прибавлением и пожелал новорожденному расти здоровым и крепким.