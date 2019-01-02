Президент UFC назвал дату реванша Макгрегора и Нурмагомедова

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:12:15+03:00

Бой спортсменов может состояться уже в этом году

Изменить размер текста: A A

Дагестанец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор могут вновь стать соперниками в октагоне уже в этом году. Как заявил президент UFC Дана Уайт, если все пойдет по плану, то бой состоится в 2019 году.

По словам Уайта, сейчас бой-реванш во многом зависит от решения Атлетической комиссии штата Невада дела о драке на турнире UFC 229. Вполне вероятно, что из-за вынесенного вердикта Нурмагомедову сначала придется драться, к примеру, с Тони Фергюсоном или Максом Холлоуэйем, а только потом - с Макгрегором.

Напомним, бой Макгрегора и Нурмагомедова прошел 7 октября прошлого года в Лас-Вегасе. Победителем в поединке стал дагестанец, который не смог удержать себя в руках, и устроил массовую драку уже после боя. За этот поступок Хабиба осудили многие именитые спортсмены.