2019-01-02T17:12:15+03:00
Общество

Президент UFC назвал дату реванша Макгрегора и Нурмагомедова

Бой спортсменов может состояться уже в этом году
Алена БЕЛЯЕВА
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Дагестанец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор могут вновь стать соперниками в октагоне уже в этом году. Как заявил президент UFC Дана Уайт, если все пойдет по плану, то бой состоится в 2019 году.

По словам Уайта, сейчас бой-реванш во многом зависит от решения Атлетической комиссии штата Невада дела о драке на турнире UFC 229. Вполне вероятно, что из-за вынесенного вердикта Нурмагомедову сначала придется драться, к примеру, с Тони Фергюсоном или Максом Холлоуэйем, а только потом - с Макгрегором.

Напомним, бой Макгрегора и Нурмагомедова прошел 7 октября прошлого года в Лас-Вегасе. Победителем в поединке стал дагестанец, который не смог удержать себя в руках, и устроил массовую драку уже после боя. За этот поступок Хабиба осудили многие именитые спортсмены.

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