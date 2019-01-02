2 Янв. 2019 2019-01-02T18:41:18+03:00

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Ессентукские улицы и дворы привели в порядок после новогодних гуляний. С шести утра первого января к работе приступили дворники и уборочная техника и уже через полдня 33 человека на шести единицах техники вымели остатки салютов и петард, бутылки и различную тару.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, руководители подразделений ведомства провели инспекцию и проверили, чист ли город и как работают объекты особой важности.

Котельная на улице Железноводской работает в штатном режиме и подает тепло в дома жителей Ессентуков в полном объеме. Охрана школ и различных предприятий осуществляется без нареканий.

Подобные проверки в Ессентуках в выходные дни проводятся ежедневно.