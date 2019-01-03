Авария в КБР: погибла девушка, в больницу попали трое детей

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:42:55+03:00

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В Кабардино-Балкарии на дороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус" в отечественную легковушку влетел "Мерседес". Водитель "Волги" попытался развернуться, не уступив дорогу иномарке. В аварии пострадали пассажиры "Мерседеса" 28-летняя женщина и 6-летний мальчик, а также трое из "Волги", включая детей 2002 года и 2006 года рождения.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в МВД республики, в столкновении погибла 17-летняя девушка из отечественной легковушки.

- Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, - отметили полицейские.