На Ставрополье сгорел человек
Причина пожара устанавливается
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В селе Александровское Ставропольского края сгорел человек. Возгорание произошло в частном доме на площади 12 квадратных метров.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о происсшествии поступило спасателям сегодня, 3 января, рано утром.
- Причина смерти, пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сказали в ведомстве. - Для ликвидации пожара привлекались 9 человек и 2 единицы техники.