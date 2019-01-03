На Ставрополье сгорел человек

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:00:00+03:00

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В селе Александровское Ставропольского края сгорел человек. Возгорание произошло в частном доме на площади 12 квадратных метров.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о происсшествии поступило спасателям сегодня, 3 января, рано утром.

- Причина смерти, пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сказали в ведомстве. - Для ликвидации пожара привлекались 9 человек и 2 единицы техники.