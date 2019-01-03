2019-01-03T12:00:12+03:00
Происшествия

В Черкесске за пьяную езду подростка наказали мать

Не в первый раз парня ловят за рулем без прав
Евгения СОКОРЕВА
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В столице Карачаево-Черкесии по улицам города разъезжал пьяный 17-летний парень. За рулем авто "ВАЗ-21074" его задержали госавтоинспекторы. Прав у несовершеннолетнего, конечно, не оказалось, а значит вместо нарушителя, полицейским пришлось наказать его официальных представителей.

- На мать задержанного составлен административный протокол по статье "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - сказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском МВД.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД по Черкесску отметили, что подростка в пьяном виде и без прав ловили по дорогам и до этого.

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