В Черкесске за пьяную езду подростка наказали мать
В столице Карачаево-Черкесии по улицам города разъезжал пьяный 17-летний парень. За рулем авто "ВАЗ-21074" его задержали госавтоинспекторы. Прав у несовершеннолетнего, конечно, не оказалось, а значит вместо нарушителя, полицейским пришлось наказать его официальных представителей.
- На мать задержанного составлен административный протокол по статье "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - сказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском МВД.
Сотрудники ОГИБДД ОМВД по Черкесску отметили, что подростка в пьяном виде и без прав ловили по дорогам и до этого.