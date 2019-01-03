Разбойника с ножом разыскивают в Дагестане
В Хасавюрте он ранил женщину
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В Дагестане в городе Хасавюрт ищут мужчину, изрезавшего 55-летнюю женщину во время ограбления. Потерпевшая говорит, что неизвестный забрался в ее дом, ранил ножом и, прихватив ювелирные украшения и 27 тысяч рублей, сбежал.
В полиции "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали, что заявление о разбое они получили вчера, 2 января.
- Сотрудники полиции уже установили личность подозреваемого. Им оказался житель города Хасавюрт, 1995 года рождения. Принимаются меры к его задержанию, - сказали в республиканском МВД.
Возбуждено уголовное дело статье "разбой". Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.