2019-01-03T12:47:50+03:00
Происшествия

Разбойника с ножом разыскивают в Дагестане

В Хасавюрте он ранил женщину
Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане в городе Хасавюрт ищут мужчину, изрезавшего 55-летнюю женщину во время ограбления. Потерпевшая говорит, что неизвестный забрался в ее дом, ранил ножом и, прихватив ювелирные украшения и 27 тысяч рублей, сбежал.

В полиции "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали, что заявление о разбое они получили вчера, 2 января.

- Сотрудники полиции уже установили личность подозреваемого. Им оказался житель города Хасавюрт, 1995 года рождения. Принимаются меры к его задержанию, - сказали в республиканском МВД.

Возбуждено уголовное дело статье "разбой". Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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