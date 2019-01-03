2019-01-03T14:06:21+03:00
Происшествия

На Ставрополье воры внаглую обчистили дом на глазах у соседей

Кожаные кресла и диван они погрузили в прицеп и увезли
Евгения СОКОРЕВА
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Трое приятелей из ставропольского села Вознесеновское на глазах у свидетелей внаглую обчистили дом. Из жилья они без спешки вынесли кожаные диван и кресла, погрузили все в прицеп и тихо уехали.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края, воришек поймали, и те уже во всем сознались.

- Имущество после проведения следственных действий вернут хозяйке, - отметили полицейские.

Один из задержанных уже был судим за кражу. Сейчас проверяется причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям.

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