На Ставрополье воры внаглую обчистили дом на глазах у соседей
Кожаные кресла и диван они погрузили в прицеп и увезли
Изменить размер текста:
Трое приятелей из ставропольского села Вознесеновское на глазах у свидетелей внаглую обчистили дом. Из жилья они без спешки вынесли кожаные диван и кресла, погрузили все в прицеп и тихо уехали.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края, воришек поймали, и те уже во всем сознались.
- Имущество после проведения следственных действий вернут хозяйке, - отметили полицейские.
Один из задержанных уже был судим за кражу. Сейчас проверяется причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям.