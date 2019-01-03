2019-01-03T15:17:58+03:00
Спорт

Нурмагомедов сдал позиции в рейтинге UFC

Российского бойца обошел американец Джон Джонс
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсети Хабиба НурмагомедоваФото: соцсети Хабиба Нурмагомедова
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В рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата произошла смена позиций - россиянин Хабиб Нурмагомедов упал на третью строчку, уступив место американцу Джону Джонсу. Последний завоевал пояс в полутяжелом весе в битве со шведом Александром Густафссоном.

А на вершине все также крепко держится чемпион-тяжеловес Даниэль Кормье. На 4 месте расположился Макс Холлоуэй. А вот рьяный соперник Нурмагомедова ирландец Конор Макгрегор занимает лишь 9 позицию рейтинга UFC.

Отметим, рейтинг собрал лучших бойцов вне зависимости от их весовых категорий.

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