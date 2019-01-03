2019-01-03T16:01:03+03:00
Происшествия

В многоэтажке Ставрополья взорвался газ

После хлопка начался пожар [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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В многоэтажке станицы Ессентукской взорвался газ. В одной из квартир многоквартирного дома по улице Цветочной замкнуло электроподжиг в плите. После хлопка кухня загорелась. К счастью, пострадавших нет.

- Экстренные службы оперативно отреагировали. Всё быстро потушили, пострадавших нет. На месте работают представители Правительства края, муниципалитета. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Главное сейчас - вставить выбитые окна, чтобы дом не терял тепло. Оценить состояние здания. Повреждений, по предварительным данным, нет, но мы точно все должны проверить, будет проведена экспертиза. Ну и помочь надо людям с ремонтом. Такие задачи мною поставлены, - рассказал у себя в соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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Губернатор Ставрополья прокомментировал взрыв в многоэтажке региона
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