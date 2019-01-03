2019-01-03T18:08:13+03:00
Общество

Во Владикавказе перекроют дороги по случаю Рождества

Ограничения введут с утра 5 января
Евгения СОКОРЕВА
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В столице Северной Осетии ограничат движение на время празднования Рождества Христова. Дороги перекроют уже утром 5 января.

Водителей предупреждают, что до 7 января будут закрыты следующие участки:

ул. Войкова - от ул. Кантемирова до ул. Армянской, ул. Кантемирова - от ул. Хетагурова до ул. Армянской; ул. пр. Доватора - ул. Дзержинского; ул. Плиева-ул. Гастелло; ул. Гончарова - ул. Дзержинского; ул. Гастелло - ул. Митькина; ул. Гастелло - ул. Кубалова; ул. Тургеневская - ул. Таутиева; въезд № 1 по ул. Барбашова со стороны ул. Ардонской; въезд № 2 по ул. Барбашова со стороны ул. Леваневского; ул. Кулова - ул. Курская; ул. Кулова - ул. О.Кошевого; ул. Кулова - ул. Чапаева, въезд к храму великомученика Иоанна Воина.

Полицейские также говорят, что не проехать будет по улице Баева до улицы Армянской, а также по улице Баева до улицы Армянской с 14.00 часов 5 января до 6 января.

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