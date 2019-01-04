2019-01-04T08:29:44+03:00
Общество

Погода в Ставрополе сегодня, 4 января: тепло, но дождь

Осадки ожидаются во второй половине дня
Анна ЕГОРОВА
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Погода в Ставрополе 4 января не будет распологать к прогулкамПогода в Ставрополе 4 января не будет распологать к прогулкамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Погода в Ставрополе сегодня, 4 января, порадует теплом и огорчит осадками.

Утром термометры покажут около ноля градусов. После полудня потеплеет до +4, но в это же время поднимется ветер (до 3-5 м/с, порывами до 7-13 м/с) и начнется небольшой дождь, который с перерывами продлится до самого вечера. Влажность в течение дня будет колебаться от 76 до 95%.

Атмосферное давление составит 711 мм рт. ст., в 6 утра и 9 вечера ожидается небольшая геомагнитная буря.

Водителям нужно быть особенно аккуратными за рулем: в утренние и вечерние часы дороги покроет ледяная корка.

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