Погода в Ставрополе сегодня, 4 января: тепло, но дождь
Осадки ожидаются во второй половине дня
Погода в Ставрополе 4 января не будет распологать к прогулкамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Погода в Ставрополе сегодня, 4 января, порадует теплом и огорчит осадками.
Утром термометры покажут около ноля градусов. После полудня потеплеет до +4, но в это же время поднимется ветер (до 3-5 м/с, порывами до 7-13 м/с) и начнется небольшой дождь, который с перерывами продлится до самого вечера. Влажность в течение дня будет колебаться от 76 до 95%.
Атмосферное давление составит 711 мм рт. ст., в 6 утра и 9 вечера ожидается небольшая геомагнитная буря.
Водителям нужно быть особенно аккуратными за рулем: в утренние и вечерние часы дороги покроет ледяная корка.