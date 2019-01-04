Мария Ласицкене из КБР претендует на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:27:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту из КБР Мария Ласицкене, до 2017 года выступавшая под фамилией Кучина и под российским флагом, номинирована на звание лучшей легкоатлетки декабря 2018 года в Европе. Спортсменка выступает в нейтральном статусе после дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики из-за допингового скандала.

Соперницами Марии стали датчанка Анна Эмили Меллер из Дании, итальянка Надия Баттоклетти, Ана Дульче Феликс из Португалии, а также Ясемин Джан из Турции. Все они - бегуньи. Результаты станут известны 8 января.

Кстати, до этого спортивный журнал «Track and Field» назвал Ласицкене лучшей спортсменкой в мире по результатам зимнего сезона-2018. А вот Европейская легкоатлетическая ассоциация и Международнвя ассоциация легкоатлетических федерации включать россиянку в тройку и пятерку лучших в своих голосованиях не стали.