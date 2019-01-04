2019-01-04T17:15:37+03:00
Звезды

За выход в финал «Голоса» Амирхан Умаев получил звание Народного артиста Чечни

А ещё «Мерседес» от Рамзана Кадырова
Анна ЕГОРОВА
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Финалист «Голоса» Амирхан Умаев с подарком от Рамзана Кадырова. Фото: InstagramФиналист «Голоса» Амирхан Умаев с подарком от Рамзана Кадырова. Фото: Instagram
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1 января 2019 года состоялся финал 7-го сезона шоу «Голос». Зрители никак не могли выбрать между Амирханом Умаевым из Чечни и представителем Санкт-Петербурга Петром Захаровым, но в итоге победа досталась последнему с небольшим перевесом.

Амирхана это совершенно не расстроило - он получил ценные советы от своей наставницы Ани Лорак и бесценный опыт выступлений на большой сцене, а на малой родине - большое количество подарков, главным из которых стало звание Народного артиста Чечни.

- Внимание и поддержка руководства Чечни для меня являются огромным стимулом для активной творческой деятельности на благо родной республики и всего чеченского народа, - написал Амирхан в своем Instagram и выложил видео, как он едет за рулем новенького «Мерседеса» - подарка от главы региона Рамзана Кадырова.

Теперь в планах у Амирхана Умаева поступление в консерваторию.

Весь путь Амирхана Умаева в проекте «Голос» смотрите по ссылке.

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