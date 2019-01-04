За выход в финал «Голоса» Амирхан Умаев получил звание Народного артиста Чечни
1 января 2019 года состоялся финал 7-го сезона шоу «Голос». Зрители никак не могли выбрать между Амирханом Умаевым из Чечни и представителем Санкт-Петербурга Петром Захаровым, но в итоге победа досталась последнему с небольшим перевесом.
Амирхана это совершенно не расстроило - он получил ценные советы от своей наставницы Ани Лорак и бесценный опыт выступлений на большой сцене, а на малой родине - большое количество подарков, главным из которых стало звание Народного артиста Чечни.
- Внимание и поддержка руководства Чечни для меня являются огромным стимулом для активной творческой деятельности на благо родной республики и всего чеченского народа, - написал Амирхан в своем Instagram и выложил видео, как он едет за рулем новенького «Мерседеса» - подарка от главы региона Рамзана Кадырова.
Теперь в планах у Амирхана Умаева поступление в консерваторию.
Весь путь Амирхана Умаева в проекте «Голос» смотрите по ссылке.
Еще больше материалов по теме: «Шоу: Голос»