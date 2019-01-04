Инвестор загоревшегося в Пятигорске Верхнего рынка: «Расстроен дико!»

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:16:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 4 января на Верхнем рынке Пятигорска произошел пожар. Огонь удалось локализовать за 20 минут. Вспыхнувшему зданию гастромаркета «Кухни мира» это не помогло - выгорели почти 1000 кв. м площади, а деревянная кровля полностью обрушилась. Но уже с 5 января рынок будет работать в штатном режиме.

- Слава Богу, все живы и не загорелись помещения по соседству. Но уничтожена огромная работа последнего года. Расстроен дико. Соберемся с мыслями и все восстановим, - написал на своей странице в Инстаграме инвестор Андрей Павлов, полтора года назад начавший масштабную реконструкцию Верхнего рынка в Пятигорске. Первая очередь была открыта в мае 2018 года. Построенный фуд-корт стал крупнейшим на юге России - 3 га! Всего же планируется открыть 9 площадок. Общая сумма вложений составит около 2 млрд рублей.

Официально причина пожара на Верхнем рынке в Пятигорске пока не названа, спасатели продолжают разбирать завалы. По информации очевидцев, загорелся мангал.