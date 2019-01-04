Причиной крупного пожара на Верхнем рынке в Пятигорске могли стать шашлыки

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:15:12+03:00

К счастью, пожар на Верхнем рынке в Пятигорске не перекинулся на другие здания. Фото: стоп-кадр видео

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Пока спасатели разбирают завалы и проливают здание гастромаркета «Кухни мира» на Верхнем рынке в Пятигорске, чтобы избежать повторного возгорания, в соцсетях уже появились первые версии произошедшего 4 января пожара.

- Стоявший у мангала парень рассказал, что загорелась вытяжка, все произошло мгновенно. Он выскочил, стал кричать «Пожар!», чтобы все разбежались, - написала в Instagram находившая рядом с местом ЧП Лина Эскандиева.

Официальная причина ЧП еще устанавливается. Что точно могут сказать в МЧС - несмотря на большую площадь возгорания (почти 1000 кв. м) и сильное задымление, никто не пострадал, эвакуировать людей с рынка не пришлось. А те, кто находились в момент пожара в здании, успели сами выйти на улицу.

Администрация рынка сообщила, что с 5 января магазины будут работать по обычному графику. Инвестор уже пообещал «собраться с мыслями и все восстановить».