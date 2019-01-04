Причиной крупного пожара на Верхнем рынке в Пятигорске могли стать шашлыки
Пока спасатели разбирают завалы и проливают здание гастромаркета «Кухни мира» на Верхнем рынке в Пятигорске, чтобы избежать повторного возгорания, в соцсетях уже появились первые версии произошедшего 4 января пожара.
- Стоявший у мангала парень рассказал, что загорелась вытяжка, все произошло мгновенно. Он выскочил, стал кричать «Пожар!», чтобы все разбежались, - написала в Instagram находившая рядом с местом ЧП Лина Эскандиева.
Официальная причина ЧП еще устанавливается. Что точно могут сказать в МЧС - несмотря на большую площадь возгорания (почти 1000 кв. м) и сильное задымление, никто не пострадал, эвакуировать людей с рынка не пришлось. А те, кто находились в момент пожара в здании, успели сами выйти на улицу.
Администрация рынка сообщила, что с 5 января магазины будут работать по обычному графику. Инвестор уже пообещал «собраться с мыслями и все восстановить».
Пожар на центральном рынке в Пятигорске.