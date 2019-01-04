2019-01-04T18:02:30+03:00
Общество

В Ставрополе в начале января зацвела верба

Хотя обычно это происходит в середине апреля
Анна ЕГОРОВА
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Верба в Ставрополе решила не дожидаться весныВерба в Ставрополе решила не дожидаться весныФото: Анастасия ШАРОВА
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В 2019 году Вербное воскресенье выпало на 21 апреля. К этому празднику уже распускается верба - она первой пробуждается после зимы. А вот в Ставрополе верба решила, что весна уже пришла и зацвела в одном из дворов на улице Доваторцев.

Подобные природные аномалии, правда, уже стали нормой не только для Ставропольского края, но и для всего Северо-Кавказского федерального округа. Например, в Невинномысске в 2016 году верба выпустила почки в конце февраля, в 2017-м - почти на месяц раньше, а в 2018-м стояла пушистой уже 1 января. В Ставрополе постоянно в середине или конце осени цветут каштаны. Пожалуй, самым необычным в этом плане выдался 2012 год. Тогда в первых числах декабря в краевой столице распустилась сирень, во Владикавказе зацвела клубника и айва, в Нальчике полезли одуванчики, а на виноградниках по всему Кавказу собирали второй урожай!

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